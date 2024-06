Roma, perché Hummels è un'idea concreta

Getty Images

Un colpo per garantire esperienza e solidità alla difesa di Daniele De Rossi.. Il difensore tedesco rappresenta una vera e propria occasione di mercato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Borussia Dortmund. Un’opportunità che il club giallorosso e il direttore sportivo Ghisolfi vogliono cogliere.Proseguono i contatti tra la Roma e Mats Hummels. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il neo direttore sportivosta dialogando con l’entourage per provare ad abbassare le richieste del difensore tedesco. Il 35enne guadagnava al Borussia Dortmund

Per De Rossi, Mats Hummels sarebbe un vero jolly difensivo. L’ormai ex difensore del Borussia Dortmund potrebbe fared essere utilizzato anche in un’eventuale. Un profilo in grado di portare esperienza, carisma e versatilità alla corte del tecnico giallorosso.Nella giornata di ieri, Mats Hummels ha salutato il Borussia Dortmund. Presente nella Top XI dell’ultima Champions League, persa in finale contro il Real Madrid, il 35enne ha chiuso la sua esperienza in giallonero dopo 367 presenze tra tutte le competizioni con 30 gol e 17 assist. In bacheca due Coppe di Germania e tre Supercoppe di Germania, conquistate proprio a Dortmund.