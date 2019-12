L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la netta vittoria sul Milan: "Chiudiamo un 2019 fantastico, la prestazione di oggi è il coronamento della stagione. Malinovskyi? È un giocatore di indubbio valore, l'abbiamo capito subito. L'impatto con il campionato italiano è difficile, ma lui ha sempre fatto delle prestazioni importanti. È un giocatore in evoluzione, è intelligente sotto l'aspetto tattico".



Sui complimenti: "Non fateli a me, girateli a questi ragazzi. Potrebbero ben figurare anche nelle big. Quest'anno abbiamo avuto tante gare, il chiodo fisso era superare il turno in Champions. Vogliamo arrivare in Europa, la Champions è difficile, Juve e Inter sono inarrivabili, Lazio e Roma stanno facendo bene".



Su Kulusevski: "E' un giocatore dell'Atalanta, sta facendo cose straordinarie. Se può restare? Bisognerebbe chiederlo al presidente Percassi (ride, ndr). È andato via perché nel suo ruolo c'erano Gomez, Ilicic, era arrivato Malinovskyi. Lui ha bisogno di giocare, e a Parma ha trovato l'ambiente ideale per esplodere subito".