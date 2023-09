Gian Pieroha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Fiorentina: "C'erano le condizioni per vincerla, l'abbiamo rovinato con disattenzioni soprattutto sul primo e terzo gol. Peccato perché stavamo facendo bene. Ci dobbiamo ragionare, queste cose le ho già viste nel precampionato. Sul 2-2 invece di accelerare ci siamo abbassati, oggi c'è stata anche un po' di fatica dovuta al caldo. Quando ne hai tre nella stessa partita diventa pesante poi raddrizzarla. Abbiamo fatto comunque due gol, proponendoci bene. Invece dietro no, abbiamo lasciato troppi spazi alla Fiorentina"."Fisicamente ci sta di avere un calo, non sappiamo ancora che anima abbiamo però. Oggi potevamo essere più incisivi e determinati anche in fase difensiva compromettendo la partita. Speriamo che l'Europa League ci aiuti, non vorrei che pensassimo più a quella che al campionato""Anche oggi ha dimostrato di avere la qualità giusta, il discorso dell'anima vale anche per lui e Scamacca. Ci vuole la motivazione giusta per vincere certe partite in un campionato difficile come questo. Se non le abbiamo diventa tutto più complicato"."Stava uscendo De Ketelaere per far entrare Scamacca, poi abbiamo segnato e poteva essere la situazione giusta con Pasalic che garantiva anche maggior copertura. Il problema è che ci siamo fatti il terzo gol da soli. Quando è così perdi"."Scamacca non ha avuto una buona settimana prima della sosta, davanti abbiamo variato molto l'assetto. Quando si giocano tre partite possiamo utilizzare i cambi come fanno tutte le squadre. L'importante è essere decisivi. Lookman oggi ha fatto bene, tra tutti è quello più in condizione"."Sono situazioni diverse... Nel finale è subentrata sicuramente molta stanchezza, abbiamo giocato con un gran caldo e non era facile. Analizzo la partita nella globalità e abbiamo perso una buona occasione, nella prima mezz'ora l'avevamo indirizzata bene. Al di là dei meriti dell'avversario ci abbiamo messo del nostro per favorire alcuni gol"."Non è facile, ha avuto una settimana difficoltosa. In attacco ormai è evidente in ogni squadra che si cerchi nel secondo tempo di sfruttare la freschezza di chi entra. Non ci è riuscito nella mezz'ora che ha fatto, esamineremo e ci penseremo sopra. Al di là di scelte e giocate, chi entra deve dare un'energia importante"."Noi e loro giochiamo sempre nella stessa fascia, sei anni su sette è andata bene a noi e capisco la frustrazione della tifoseria viola nel vedersi superare dall'Atalanta"."Ci trattano da big, sono gli insulti che ricevono le squadre importanti. Non è piacevole, a volte mi sembra uno stadio di buoi che danno di cornuto all'asino"."Ha qualità e per noi rimane un riferimento. Ricordiamoci che alcuni giocatori sono stati via due settimane. Non è una scusante, ma giocare con la temperatura di oggi non era facile. Non è stato brillante, ma questo non toglie niente. Non è sotto esame ogni partita, ora per fortuna giochiamo giovedì in Europa League e questo può aiutare per condizione e continuità"."Guardate le immagini, palla inattiva dalla trequarti. Di solito non difendiamo così e poi colpo di testa, stop, tiro e gol. Mai fatta prima una linea così".