Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta a caldo la sconfitta casalinga per 2-1 col Cagliari: "Sull'infortunio di Duvan Zapata è presto per dire qualcosa, dopo essere scivolato vicino all'area di rigore ha sentito un riacutizzarsi: aspettiamo gli esami in settimana. Sulla partita, per un tempo abbiamo giocato nella loro metà campo, costruendo però pochissimo. Loro non ci hanno quasi mai davvero impensierito, ma noi abbiamo fatto troppo poco nell'ultimo passaggio e nei tiri. Nella ripresa, dopo l'espulsione di Musso abbiamo perso le distanze e abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli.Bisogna tornare compatti!""Sul nostro campo spesso ci sono gare molto chiuse in cui devi superare tante barriere poste dagli avversari, ma è chiaro che dobbiamo ricompattare tante cose, sbagliare meno passaggi e migliorare la qualità nelle giocate. Adesso pensiamo meno alla classifica, recuperiamo tranquillità e ripartiamo"."Dobbiamo fare qualcosa di più, di meglio. Tante volte ci è mancato lo stop, il controllo. Sono difficoltà che abbiamo e dobbiamo esserne coscienti. In allenamento possiamo provare a migliorare la concretezza. E in diversi ruoli, ripeto, non siamo stati sui nostri livelli. Brutta prestazione oggi, sul piano qualitativo. Non dell'atteggiamento, da quel punto di vista non abbiamo problemi, la squadra corre e i ragazzi ci tengono molto. Ma abbiamo palesato troppe pecche qualitative. Troppe frittate in troppe partite ci stanno togliendo qualcosa. Forse ogni tanto diamo qualcosa per scontato...""Certo, ci sono sempre episodi che alla lunga pesano: abbiamo visto tutte le immagini, sappiamo che lui la stoppa col braccio. Se non è fallo questo! Anche in altre partite perse in casa non siamo stati fortunatissimi col Var. Detto questo, cosa devi pensare?"