Intervenuto ai microfoni di Bergamo Tv, il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, ha parlato della Coppa Italia e del possibile incrocio con l'Inter di Conte.



"E' una competizione un po' strana, dovremo giocare a Firenze; poi probabilmente ancora in trasferta con l'Inter (ai possibili quarti). Bisogna arrivare al momento giusto. Il campionato vede alcune squadre in ritardo, come Milan e Napoli: è nuovamente un torneo in cui dobbiamo essere bravi ad approfittarne, secondo me in alcuni casi non lo abbiamo fatto".