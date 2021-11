L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro il Cagliari.



CAGLIARI - "Gli avversari, quando sono in situazione di difficoltà, danno sempre il massimo".



ALTALENA - "Cali di tensione? Bisogna stare attenti, le partite come quella con il Manchester tolgono energie, tocca ricalarsi nel campionato".



INFORTUNI - "Abbiamo recuperato Pessina e Djimsiti che sono in panchina, sono ancora a rischio. Djimsiti ha giocato uno spezzone di gara, ma dopo la sosta siamo a posto".