L'eliminazione dall'Europa League, la penalizzazione di dieci punti in classifica che ha visto la squadra scendere dal secondo al sesto posto e per finire la pesante sconfitta rimediata a Empoli. L'ultima settimana della Juventus non è stata delle migliori nella storia del club, con gli uomini di Allegri che vorranno riscattarsi nell'ultima dell'anno allo Stadium contro un Milan imbattuto nelle ultime quattro contro i bianconeri. Per i quotisti potrebbe essere però l'occasione di riscatto, con il segno «1» in pole a 2,35 contro il 3,10 del colpo milanista. Sale a 3,30 il pareggio come nell'ultima gara disputata a Torino. Sono tre gli Under 2.5 consecutivi tra le due squadre, dato che fa prevalere ancora una gara con meno di tre reti, vista a 1,66, sull'Over 2.5 proposto a 2,10. Federico Chiesa, reduce dal primo gol stagionale in Serie A, cerca un bis proposto a 4,60 mentre sale a 5,50 il timbro di Brahim Diaz, a segno all'andata e nell'ultima vittoria rossonera in casa della Juve. L'Inter, messo da parte il secondo titolo stagionale, cerca il punto che significa qualificazione in Champions League per il quarto anno consecutivo. Missione alla portata di Lautaro e compagni, favoriti a 1,83 contro il 4,20 della vittoria bergamasca, assente a San Siro dal 2014. Nel mezzo, a 3,75 il pari, come l'ultimo precedente milanese. Romelu Lukaku, a segno nelle ultime tre di Serie A, cerca il poker dato a 2,75 mentre la rete di Luis Muriel, già a segno cinque volte in carriera contro l'Inter, sale a quota 4. La Roma, senza vittorie da sei giornate di Serie A, prima della finalissima di Europa League contro il Siviglia sfida una Fiorentina battuta in sei delle ultime sette partite. I viola però hanno vinto l'ultimo precedente al Franchi e vedono il bis a 2,45 contro il 3 del successo giallorosso. Vale 3,20 la posta il pareggio che manca da sette gare. Gli ultimi tredici precedenti hanno visto sempre almeno due gol: per i quotisti William Hill sarà ancora Over 1.5 a 1,36. Il Napoli, tornato al successo contro l'Inter, cerca il bis in casa di un Bologna che al Dall'Ara è la difesa meno battuta del campionato al pari dei nerazzurri di Inzaghi. Comanda il colpo esterno azzurro - che per la prima volta potrebbe vincere tre gare in fila al Dall'Ara - offerto a 2,15 mentre pareggio e vittoria rossoblù si attestano entrambe a quota 3,40. La Lazio, festeggiato il ritorno in Champions League, vede a bassa quota, 1,22, il successo interno contro la Cremonese, retrocessa in Serie B, data vincente a 15. Giornata calda in chiave salvezza. Il Verona (1,66), attualmente terzultimo, ha un'occasione da non perdere contro l'Empoli (5,25), matematicamente salvo ma capace di conquistare dieci punti nelle ultime quattro. Parte da favorito anche lo Spezia (2.40) in casa contro il Torino (3,20) mentre sarà più difficile per il Lecce (3,10) fare punti contro il Monza (2,45) imbattuto nelle ultime otto. Apre il programma della 37^ giornata la sfida tra la Sampdoria (3,60) e Sassuolo (2), previsto invece grande equilibrio all'Arechi tra Salernitana (2,75) e Udinese (2,55).