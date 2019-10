Nell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la notizia dell'infortunio occorso in nazionale a Duvan Zapata: “Quando l'ho saputo, ho imprecato. Ho visto l'azione ed era evidente che si fosse fatto male. Paghiamo un conto salato alle nazionali e questa cosa non va bene; è inutile andare in giro per il mondo a giocare che non hanno nessun significato, sottopongono i giocatori a tour de force di 12-13 e in palio non c'è niente. Speriamo che questo scempio finisca: non si può fermare tre volte in tre mesi il campionato e le coppe. A questo punto, meglio concentrare le sfide della nazionali in un'unica sosta”.