Gasperini LIVE: "I Friedkin hanno entusiasmo. Non possiamo fare un programma a 10 anni"

“I primi contatti li ho avuti con Ranieri e lui mi ha descritto benissimo la realtà di Roma e le vicissitudini di questi anni. I Friedkin hanno un grande entusiasmo per la Roma, loro spendono molto tempo per questa squadra. Hanno un progetto ambizioso e hanno fatto fatica. Hanno individuato in me una persona che possa creare qualcosa di forte. Sappiamo benissimo la situazione del FFP ma è una proprietà molto forte che ha intenzione di investire bene in modo più sostenibile rispetto agli altri anni. Hanno voglia di portare la Roma in alto e mi sembra molto sufficiente per avere avuto un’impressione positiva”.

“Tutti mi mettete un po’ in guardia sulla Roma. Mi parlano delle radio e della pressione ma io fuori vedo un grande entusiasmo e voglia di raggiungere obiettivi. Queste forze vadano incanalate nel modo migliore. Negli ultimi 6 anni ci sono state delle difficoltà a raggiungere gli obiettivi e possiamo correggere qualcosa per essere competitivi. Se il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni, se Parigi è diventata la capitale in Europa anche per il calcio vuol dire che i risultati non si possono fare solo a Milano e a Torino. Bisogna costruire nel modo giusto. Anche voi giornalisti siete tifosi e volete il meglio, se riusciamo a fare questo siamo un po’ più forti”

“Il feeling con i tifosi a Roma c’è sempre stato. Quello che conta sono i risultati, quello che mi ha spinto ad accettare è l’idea che possiamo fare qualcosa di giusto e alzare il livello. Claudio ha fatto benissimo e questo significa che la squadra conta più di tutti e lui ha dato la dimostrazione. I giocatori erano in difficoltà, ma è stato bello vedere i giocatori in panchina che aiutavano. È un valore da mantenere. Non possiamo fare programmi a 10 anni. Dobbiamo essere più veloci e concreti”.“Spero che stia sempre bene e che abbia una buona condizione. Tutti devono spingere nella stessa direzione, poi ci sono i singoli che proveremo a migliorare. Se ci riusciamo siamo un passo avanti. Non ci sono giocatori che non sono adatti, quando sta bene è un grande giocatore. Quando ha delle difficoltà anche a voi piace meno, dobbiamo cercare di far stare bene i giocatori”.

“Ho avuto attaccanti forti, non ho mai dato di più a loro di quello che avevano. Ho tirato fuori il meglio da loro. Spesso molti attaccanti fanno bene per il mio modo di giocare. Le mie squadre hanno sempre fatto tanti gol. È una mia caratteristica che vorrei riproporre. Adesso si parte da quello che c’è”