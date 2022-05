Il tecnico dell'è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Milan: ". Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati a lungo in partita, almeno fino al gol di Theo. L'Atalanta di oggi mi è piaciuta, il Milan ha avuto difficoltà soprattutto a tirare in porta. Io sono soddisfatto"."Muriel è più attaccante, Pasalic dall'altra parte tagliava molto negli spazi dove potevano inserirsi Leao e Theo. Credo che abbiamo fatto molto bene quello, almeno finché siamo stati in partita. Da lì siamo riusciti a ripartire bene, poi ci sono state pochissime situazioni pericolose da parte di entrambe le squadre, forse più noi. Sul 2-0 la partita è diventata più difficile"."Entrambe le squadre sapevano che sarebbe stata una gara così, con questo caldo e questo equilibrio, intensità"."Le chance ora sono quelle che dice l'aritmetica, noi dobbiamo vincere l'ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina, magari anche augurare alla Roma di vincere la Conference, così saremo tutti contenti. Al di là di questo, io sono molto felice del campionato dell'Atalanta, è stato uno dei più duri per noi e i ragazzi hanno dimostrato di saper reggere certi livelli, la posizione in classifica è meritata".Nessuna risposta e saluti allo studio: "Grazie e arrivederci".