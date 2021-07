L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato della possibile imminente partenza del difensore Cristian Romero in direzione Tottenham, al termine dell'amichevole odierna contro il Pordenone: "Non lo ho ancora visto dopo dopo la fine della Coppa America, ci incontreremo lunedì. Credo che avrà un grande peso quella che è la sua opinione; un'altra cosa è la trattativa tra le due società".



Le dichiarazioni più importanti il tecnico nerazzurro le ha però rilasciate in merito alla situazione di Josip Ilicic, obiettivo di mercato del Milan: "Ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze a fine stagione, ha fatto la preparazione in modo straordinario. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo di più, è in ottima salute e non ha saltato neanche un minuto di allenamento. Sì sta preparando perché ha voglia di trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualcosa di importante".



Sempre sul fantasista sloveno, ha aggiunto: "Io rispetto la volontà di Ilicic di fine stagione, ora si sta allenando molto bene. C’è un mese di mercato, ora l’intenzione è quella, il mercato non è particolarmente in movimento ora, non so cosa succederà l’ultima settimana ma sì sta preparando molto bene".