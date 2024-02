Gasperini: 'Partita strana, grande Inter ma senza certi episodi sarebbe stata una partita vera'

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa a San Siro dopo la sconfitta per 4-0 per mano dell’Inter nel recupero della ventunesima giornata di Serie A e dopo aver deciso di lasciare la scena all’amministratore delegato Luca Percassi nelle interviste alle tv e nello specifico a DAZN. In maniera più moderata, anche nell’analisi del tecnico nerazzurro c’è spazio per gli episodi arbitrali che, a giudizio della società bergamasca, hanno indirizzato la sfida.



PARTITA STRANA - "Abbiamo giocato contro una grande Inter, è stata una partita molto anomala, molto strana, penseremo alla prossima, non c'è tempo di pensare in negativo. Gli episodi? Io ho avuto una certa sensazione, se voi non l'avete avuta pazienza. Magari l'ho avuta solo io. Forse avrebbe vinto l'Inter lo stesso, ma almeno sarebbe stata partita vera", ha dichiarato Gasperini senza scendere in ulteriori dettagli.



Il tecnico dell’Atalanta si riferiva ovviamente all’episodio che ha visto come protagonisti il difensore dell’Inter Bastoni e il suo calciatore Miranchuk nell’azione del gol annullato a De Ketelaere per un precedente tocco col braccio e all’episodio della concessione del rigore per l’Inter sul risultato del 2-0, col tocco di Hateboer giudicato falloso dopo una controversa segnalazione del guardalinee che aveva rilevato un’uscita del pallone del campo prima del contatto che arbitro e VAR hanno successivamente ritenuto passibile di calcio di rigore.