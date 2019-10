Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è pronto a sfidare il Manchester City in Champions League. Sul prato dell'Etihad, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri torna sulla partita contro la Lazio, pareggiata 3 a 3 dopo essere stato sopra 3-0.



Oggetto di discussione i rigori dati ai biancocelesti per due falli su Immobile, che secondo Gasperini non c'erano. La Lazio aveva fatto un comunicato per difendere il proprio attaccante, al quale risponde oggi il Gasp: "Non sono pentito, ho commentato un episodio di cui sono convinto. Ma questo non significa niente, non è un attacco a Immobile e alla sua professionalità. Quello della Lazio è un comunicato demenziale, non ho attaccato né il giocatore né la Lazio, ho commentato un episodio che ritengo ancora così. Queste difese a oltranza delle posizioni non ci riguardano, noi vogliamo giocare a calcio".