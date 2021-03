Dall'eliminazione in Champions League all'addio del Papu Gomez, ma non solo. Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Radio Deejay della sua squadra, tra campo e mercato: "".- "Titolare? Speriamo presto, ma sta giocando e arriva da un altro campionato".- "Non era fallo di mano, era involontario. Era un muro a pallavolo. Mi ha fatto incavolare? Sì, era l’unico caso certo che fosse fallo di mano. No, non ce l’ho con la Lazio, non è che se non ci hanno dato il rigore è colpa della Lazio".- "L’obiettivo era restare in partita almeno nel primo tempo e poi rischiare un po' di più, era comunque difficile. Ci stavamo riuscendo bene. Dire che l'Atalanta fosse favorita era un po' troppo. Il Real Madrid delle ultime partite lasciava un po’ desiderate, ma poi quando sono arrivati i momenti decisivi è cambiato tutto".- "Se rendono meno? No, mi sembrano tutti giocatori forti. Ad esempio Kessie. Anche Mancini alla Roma, ce ne sono tanti altri. Gagliardini non è esploso così, ma anche lo stesso Barrow".- “Stavamo prendendo qualche gol di troppo rispetto alle occasioni che subivamo, c’era bisogno di un po’ di cambiamento per poi ripartire al meglio".- "Se non mi cacciano sarò a Bergamo, vediamo (ride, ndr). Dieci partite sono tante".- "Non l’ho mandato io. Sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni".- "L’Atalanta ha la sua identità e gioca sui suoi ritmi, ma in Italia non ci siamo solo noi. Forse ci danno fastidio le interruzioni. Ci piace quando ci lasciano giocare, le interruzioni ci danno fastidio".- "Ho pensato che la società nei confronti dell’ex giocatore e della persona avesse una fiducia smisurata., ti devi formare. Lo puoi fare in tanti modi, magari partendo dalla Juventus".- "Io ho fatto tutti gli scalini, sono partito dalle giovanili. Io credo di essere cresciuto sempre, sin da Crotone. Ma anche con i ragazzini, sperimentavo metodologie anche adesso. Ricordo un Genoa-Juventus dove avevo Burdisso e De Maio in difesa e ho giocato con la superiorità numerica da dietro, abbiamo retto una partita fantastica. Di lì siamo partiti ad alzare l'asticella. Anche quando ho cambiato molto contro il Crotone, lì è stato un passo fondamentale per crescere".