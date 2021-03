Al termine della vittoria di Verona, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn: "Indubbiamente è stata un'ottima gara da parte nostra, una reazione forte, ma non è che col Real fossimo così abbacchiati. Eravamo dispiaciuti per la prestazione della ripresa, ci siamo ributtati sul campionato con grande attenzione. Era una partita difficile, il Verona dà fastidio a tutti".



SULLA DIFESA A 4 - "E' un mix di cose, spesso l'abbiamo adottato a gara in corso, mai dall'inizio. E' un sistema abbastanza rodato, l'abbiamo usato chiaramente anche per necessità. L'abbiamo interpretato bene. Era necessario provare Miranchuk, ha fatto una buona gara".



SU ZAPATA - "Anche quando non è al top della condizione per noi è sempre decisivo, come Muriel e gli altri. Oggi aveva qualcosa in più, finalmente ha trovato il gol".



SUI RIGORI - "Non abbiamo tante chances (ride, ndr). Ruotiamo i rigoristi, c'è sempre apprensione perché non abbiamo una grande percentuale".



SUL FINALE DI STAGIONE - "Dobbiamo essere bergamaschi, specie nel motto mola mia. Ci sono tutte le migliori in pochi punti, siamo un po' gli intrusi. Cercheremo di lottare fino alla fine, 10 partite sono ancora molte. Speriamo che le nazionali non facciano scherzi e tutti tornino sani".