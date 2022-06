La dirigenza della Juventus, i suoi tifosi e soprattutto Massimiliano Allegri hanno guardato la partita dell'Italia, disputatasi ieri sera, facendo particolare attenzione al numero 3.Si, perché almeno numericamente, l'ex difensore del Frosinone coprirà il vuoto lasciato da Chiellini, che dopo 17 anni ha dato l'addio al club bianconero (oltre che alla nazionale). Una prestazione più che convincente quella di Gatti, soprattutto considerando che era al debutto con l'Italia e in generale la prima partita di altissimo livello della sua carriera.La Juventus è chiamata a fare diverse operazioni di mercato, a centrocampo, in attacco e sulle fasce.O almeno, dare priorità ad altri settori del campo, sapendo che in ogni caso, il reparto arretrato può contare sulla presenza del 23enne piemontese.sarà ancora più leader della difesa bianconera dopo l'addio del suo compagno e amico Chiellini.è in trattativa con la dirigenza per il rinnovo di contratto (che scadrà nel 2024) con annesso l'abbassamento della clausola rescissoria (superiore a 100 milioni di euro attualmente). L'olandese difficilmente partirà quest'estate ma non è da escludere l'arrivo dalla Premier League di grandi offerte che se accettate cambierebbero gli scenari in casa Juventus.stando sempre attenta alle opportunità che potrebbe offrire il mercato comeil cui contratto con il Napoli scadrà tra un anno e il rinnovo sembra lontano,(su cui c'è anche l'Inter interessata) edifensore del Monaco.