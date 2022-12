, per il modo in cui un gatto era stato trattato durante la conferenza stampa dei verdeoro alla vigilia del quarto di finale fatale alla squadra di Tite. In quell'occasione,. Un gesto che non era piaciuto né ai giornalisti presenti, né soprattutto ai tanti amanti degli animali.Ora, come racconta un articolo della Stampa, un gruppo di organizzazioni non governative (Ong), in collaborazione con ilper il trattamento riservato al povero gatto."Promuovere il cambiamento nella società fa parte dei nostri valori. Non possiamo quindi normalizzare situazioni che violano il diritto degli aninali, sia in Brasile o in qualsiasi altro Paese - scrive sui social il Forum nazionale per la protezione e la difesa degli animali, come riporta La Stampa - .del CPF e non possiamo tacere di fronte a questo atteggiamento.in collaborazione con altre ONG chiedendo le scuse pubbliche della CBF, la somministrazione di un corso di diritto animale per i dipendenti della CBF, oltre alla. Cifra che, in caso di condanna, NON andrà alle Ong ma. Crediamo nel carattere educativo dell'azione e che il diritto e la dignità degli animali siano oggetto di riflessione per tutta la società".