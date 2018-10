Gennaro Gattuso si è confessato al sito della UEFA, svelando alcune curiosità: “Con chi avrei voluto giocare? Tutti dicono Cristiano Ronaldo o Messi, a me sarebbe piaciuto giocare con Modric. Dà la sensazione di essere un giocatore incredibile mentalmente e calcisticamente. Avversari? Ai miei tempi c’erano degli animali a centrocampo. C’erano Davids, Wise, Ince all’inizio della mia carriera. Giocatori caratteriali. Di questi anni invece, mi sarebbe piaciuto giocare contro Pogba anche se è due volte me. Un altro è Matuidi, sembra che non ci arriva mai ed invece è una piovra, intercetta palloni in un modo incredibile”.



Su un attore che potrebbe rappresentarlo al cinema: “Penso Robert De Niro, per come parla e come gesticola. Poi anche per la faccia e la fisicità. La colonna sonora della mia vita è stata scritta da Ligabue con ‘Una vita da mediano’. Quando ascolto quella canzone, là dentro c’è tutto quello che ho fatto in tutti i miei anni”.