Rino Gattuso sta meditando seriamente di cambiare modulo in vista della sfida di domani sera a San Siro contro l'Udinese. Il 4-3-3 non sta portando i risultati sperati ed è diventato di facile lettura per gli avversari. Spazio dunque a un uomo sulla trequarti libero di svariare su tutto il fronte offensivo e l'indiziato è Lucas Paquetà.



DUE LE VARIANTI - Il tecnico rossonero scioglierà gli ultimi solo domattina, ma l'idea di affidarsi a un trequartista è sempre più concreta. Due le soluzioni possibili: 4-3-1-2 con Paquetà alle spalle di Piatek e Cutrone, il che escluderebbe Suso dall'undici titolare. La seconda ipotes sarebbe il 4-2-3-1 con Suso, Paquetà e Calhanoglu alle spalle di Piatek. In difesa conferme per Ricardo Rodriguez, in netto vantaggio su Laxalt, e per Musacchio. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, Kessie tornerà titolare nel ruolo di mezzala con Biglia inizialmente in panchina. LE MOTIVAZIONI - L'infortunio di Conti ha scombussolato i piani di Gattuso che voleva schierare il Milan, domani contro l'Udinese, con il 3-4-1-2 visto nel finale contro la Sampdoria e che tanto era piaciuto al tecnico rossonero. Lucas Paquetà ha tutte le carte in regola per esaltarsi nel ruolo che fu del suo idolo Kakà: ha visione di gioco, sa tenere palla e dettare i ritmi, abile nel dribbling e nella verticalizzazione. Senza dimenticare che verrebbe sgravato dai rigidi compiti difensivi. L'ex Flamengo è l'uomo giusto per dare i rifornimenti a Piatek, parso troppo solo nelle ultime uscite. Per mantenere il quarto posto c'è bisogno di qualche variante tattica in grado di rendere il Diavolo meno prevedibile.