PROTESTAS MESTALLA



Cientos de aficionados se agolpan a la puerta del palco tras la derrota del Valencia. Los gritos en contra de la propiedad son la constante. @RadioMARCA pic.twitter.com/SmDqynCBLR — Radio Marca Valencia (@RMValencia) January 26, 2023

Disi è parlato recentemente soprattutto per la querelle convenuta fuori prima di un loro scontro in Supercoppa. Ma quello che più spaventa i tifosi del Valencia è ilin cui la loro squadra si è cacciata.Eliminati dalla Supercoppa e dalla Coppa,Il problema è che, dopo soli 7 punti nelle ultime 9 gare in campionato, i bianconeri hanno lasciato le zone nobili della classifica che hanno frequentato nelle prime settimane del campionato e. Una situazione inaccettabile per un club che, pur in un delicato momento societario, ambisce a ben altri obiettivi.. Prima della squadra di Bilbao, erano riusciti a passare già ile il, non certo le prime della classe. L’eliminazione ora potrebbe lasciare degli strascichi ma Gattuso non può certo fermarsi. Già nella prossima sfida di Liga, andrà a far visita a quel, in questo momento terzultimo ma a portata di aggancio. Una sconfitta con il club di Ronaldo sancirebbe davvero unaIncalzato dai media spagnoli dopo l'ultimo stop in campionato e un solo punto nelle ultime tre uscite in Liga, Gattuso invece ha fatto ricorso a tutta la sua dialettica ma, come al solito, non si è nascosto. “C'è solo una direzione per lavorare, con professionalità”, ha detto. E sull’eventuale cambio modulo richiesto dalla stampa ha ribadito come il 4-4-2 non faccia per lui. Una mossa che ha messo ancora più sul piede di guerra la stampa locale. El Pais ha scritto: “, è impensabile però che resti così vicina alla retrocessione”. Ora un nuovo colpo da ko in Coppa, Gattuso deve incassarlo e ripartire.