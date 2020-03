Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria col Torino è tornato anche sulla questione Dries Mertens: "Il rinnovo di Dries? Del rinnovo dovete parlare con Giuntoli e il presidente. Spero di averlo sempre in forma, ci è mancato per tantissimo tempo. Tutti i calciatori del Napoli sono forti. Allan? E' una mezzala. Quando andiamo alla ricerca delle cinque posizioni in fase offensiva può migliorare. Ma si sta impegnando, è finito tutto il giorno dopo e non porto rancore. Per i miei calciatori sarei pronto ad andare in cima ad una montagna, ma devono allenarsi come dico io".