O addirittura, in ordine di probabilità Atalanta o Lazio, che completano il quartetto delle italiane nella nuova Champions? Lo scudetto sembra affare loro ma intanto, dopo le prime tre ore di campionato,Ovviamente è troppo presto per ribaltare le previsioni di una corsa a due Juve-Inter, considerando il Napoli davanti a loro, ma sicuramente non è troppo presto per avvertire tutti cheRicordare, per credere, che da un piccolo paese della Calabria Gattuso è riuscito a salire sul tetto del mondo, con il Milan e con la Nazionale, anche se non aveva la classe di Rivera, idolo di suo papà Franco., perché Gattuso al contrario di tanti altri suoi compagni tecnicamente più dotati di lui non si è mai montato la testa e anche da allenatore ha saputo ripartire con umiltà, facendo la classica gavetta, da Sion a Palermo, dalla Grecia al Pisa, fino a quando è arrivato al “suo” Milan, non più grande come quando ci giocava lui, ma molto sopravvalutato dalla nuova proprietà e dagli stessi tifosi., arrivando soltanto a un punto, all’ultima giornata, dal quarto posto dell’Inter. Proprio perché si era reso conto che quel Milan era andato oltre i propri limiti, Gattuso chiese invano rinforzi d’esperienza per il salto di qualità, a cominciare da Ibrahimovic, ma quando capì che il fondo Elliott non glieli avrebbe garantiti, perché voleva soltanto giovani, si è dimesso con grande dignità rinunciando anche ai soldi del contratto per la stagione successiva.prima che Pioli e il nuovo acquisto Ibrahimovic riuscissero a portarlo almeno al sesto posto, un gradino sotto il piazzamento ottenuto da Gattuso.Il resto è storia recente con l’arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli per sostituire in corsa il suo vecchio maestro Ancelotti, con l’inatteso trionfo in Coppa Italia, dopo avere eliminato l’Inter, battuta a San Siro, e avere battuto la Juventus in finale ai rigori. Un’altra dimostrazione della capacità di Gattuso di andare oltre i limiti, perché l’Inter e soprattutto la Juventus avevano dimostrato in campionato di essere superiori al suo Napoli. E adesso, covid permettendo,, con due punti di vantaggio sulla squadra guidata da Pirlo, suo compagno nel Milan e in Nazionale che a livello di esperienza è un apprendista vicino a lui. Non sarà una finale, come quella di Coppa Italia che il Napoli di Gattuso ha vinto ai rigori, ma anche un semplice pareggio, senza rigori stavolta, sarebbe un segnale forte al campionato in generale e alla Juventus in particolare.