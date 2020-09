Mancano cinque giorni ed il mercato estivo sarà terminato. Ilnon ha mosso tantissimo, ma restano diversi giocatori ancora in bilico. Tra questiIl contratto del terzino albanese con la maglia azzurra scadrà il prossimoL'obiettivo del Napoli, chiaramente, è quello di non perderlo a parametro zero, però in questo momento e soprattutto in questa situazione generale vanno tenute in considerazione tutte le eventuali possibilità che si verranno a creare.- Tra le varie possibilità c'è quella del trasferimento. LoAl giocatore andrebberoa stagione per un contratto di cinque anni. Il Napoli potrebbe pensarci, dato che il giocatore - come detto - è in scadenza. MaNelle prime due uscite ufficiali della stagione ha preso il posto di Mario Rui a sinistra rendendosi protagonista di due buone prestazioni e anche un assist per il gran gol di Elmas contro il Genoa.- Così il Napoli probabilmente deciderà di trattenerlo ancora a disposizione di RIno Gattuso. Però arrivati a questo punto,Questo passo si chiama rinnovo del contratto. Il calciatore attualmente percepiscee due settimane fa prolungamento fino al 2025 sembrava cosa fatta. C'è ancora distanza tra le parti, con(quasi raddoppiando l'ingaggio attuale). La questione rinnovo, però, al momento è sospesa, perché c'è da capire quale sarà il futuro di Hysaj. Mancano cinque giorni alla fine del mercato edcon entrambe le parti che al momento non hanno intenzione di allontanarsi e potrebbe trovarsi anche un punto di incontro tra i 2,5 milioni offerti dal Napoli e i 3 richiesti dal giocatore.