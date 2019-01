Cosa sta succedendo per Gonzalo Higuain al Chelsea? In conferenza stampa, Rino Gattuso torna sull'argomento dopo aver detto che "ormai ha fatto la sua scelta ed è difficile cambi idea" ai microfoni di Milan Tv. "Mi è capitato di dare consigli a giocatori quando avevo più esperienza. Ho parlato tantissimo con lui, però tante volte è difficile dare consigli, perchè la carriera di un calciatore dura 13-14 anni. La testa è del giocatore, non è la mia. La cosa più importante è, quando parli con uomini, è guardarsi negli occhi e dirsi la verità. Non ho capito bene quali sono i malumori di Higuain, perchè vedo un ragazzo contento, coinvolto nello spogliatoio. Fosse per me lo chiuderei in casa, in una stanza, gli butterei del cibo ogni 2/3 ore, chiuso in una stanza... ma decide lui purtroppo, e anche il suo entourage. Ma vedremo cosa succederà, intanto faccia un bel gol mercoledì che magari cambia le cose".