Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha fatto il punto in vista della sfida di domani contro il Lecce per dare continuità a livello di risultati in questa stagione fin qui deludente.



FUTURO - "Il mio futuro non ha importanza: ho un contratto di un anno e mezzo con delle opzioni qui a Napoli ed è giusto così. Io penso ad oggi, non ho fretta. Sono orgoglioso di allenare questa squadra. Non mi sembra nemmeno il caso di parlare del mio contratto. La priorità è esprimere un gioco all'altezza di questa società".



CHAMPIONS - "Arrivare in Champions? So che è difficile però voglio vedere la consapevolezza della squadra e dei miei ragazzi. Voglio vedere continuità, non solo 30-40 minuti".



LECCE - "Non dobbiamo innservosirci. Non dobbiamo pensare che non possano palleggiarci in faccia. Dobbiamo rispettarli, bisogna prepararla così. Non me lo invento io. Siamo in sala video 3-4 giorni a settimana, lo vedono anche loro. Le conoscono le qualità dei giocatori: non hanno grandi nomi ma bisogna affrontarli come una grande squadra. Domani vale più di tre punti".



INSIGNE - "Insigne ha detto che hanno fatto i danni, i danni li abbiamo fatti tutti. Li ho fatti io, li ha fatti Lorenzo con i suoi compagni: ognuno di noi li ha fatti. Non possiamo permetterci di pensare al futuro. Pensiamo a domani. Abbiamo riacceso l'entusiasmo in città, già questo è un passo in avanti. Quando il ferro è caldo bisogna battere sempre. Bisogna pensare gara dopo gara, con la consapevolezza che se siamo uniti siamo una squadra forte".



FABIAN E ALLAN - "Fabian è stato dieci giorni in cui ha lavorato poco. Ha avutpo febbre a 40 per due giorni, non giocherà. Allan lo valutiamo oggi, voglio sentire con le mie orecchie che i giocatori stanno bene al 100%. Anche Allan ce la sta mettendo tutta per recuperare la condizione fisica".



RINASCITA - ""Sono contento di quello che stiamo facendo, al soddisfazione arriva durante la settimana. Sono contento per come la squadra lavora, per l'impegno quotidiano. Se ogni giorni li stuzzichi loro recepiscono subito. Hanno voglia di stare in campo. Il nostro più grande lavoro è non perdere giocatori: abbiamo cambiato qualcosa a livello fisico e su come tenere il campo. La squadra mi ha dato grande disponibilità. Spero l'entusiasmo non venga a manxcare. I complimenti vanno fatti ai ragazzi, non a me".



KOULIBALY - "In questo momento bisogna ragionare in questo modo. Se i quattro centrali stanno bene allora Di Lorenzo torna al suo posto. In ogni gara ognuno di loro si gioca un posto. Speriamo rientri Ghoulam per avere quattro terzini. I doppi ruoli li abbiamo avuti per questo motivo. Sicuramente domani Koulibaly giocherà dal primo minuto, faccio gli scongiuri appena esco".