Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato a Dazn il successo sul Torino: "In questo momento stiamo dando continuità di risultati, la squadra sta migliorando, dobbiamo continuare su questa strada. Avevo paura di questa partita, non dobbiamo giocare con superficialità e pigrizia. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. C'è stato un momento in cui molti non capivano la situazione, quando parlavo di raggiungere 40 punti ero serio. La squadra si allenava con tanti problemi, ora lavoriamo e poi capiremo la nostra squadra. All'inizio ho sbagliato anche io, ho provato alcune cose e poi mi sono reso conto che non potevamo permettercele: non giochiamo col catenaccio ma in due fasi, dobbiamo essere belli quando abbiamo la palla e brutti come me quando difendiamo".



A Radio Rai, l'allenatore ha aggiunto: "Gare rinviate? Ho letto che si giocheranno il 13 maggio e non è corretto, penso che bisogna farle giocare subito, trovino della date, o si gioca tutti a porte chiuse o si rinvia, altrimenti non è corretto. Giocare ora e tra due mesi ha una valenza diversa anche se sappiamo che la priorità è la salute perché è successo qualcosa di grave in tutto il mondo, però se devo esprimere la mia opinione così non è corretto.