Una stagione incredibile quella di Nicolò Zaniolo, la cui rapida ascesa ha sorpreso tutti, Inter per prima, rea di averlo lasciato andare in estate e così ne ha parlato l'allenatore del Milan, Gattuso: " "Grandissima ammirazione per lui, sta facendo cose incredibili. L'ho seguito in Primavera quando era in nerazzurro e già sapevo quanto fosse bravo, sta dimostrando qualità ed è una fortuna per il calcio italiano. Spero non si perda, testa giù e si lavora. Uno dei talenti più importanti per l'Italia".