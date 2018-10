, se vuole realizzare il suo gioco, se desidera che la qualità della prestazione rimanga a buoni livelli,. Non ho inserito gli infortunati Caldara e Conti, che però rappresentano ancora una incognita per quanto riguarda i tempi necessari a raggiungere la miglior forma., ma entrambi non garantiscono quella fluidità di manovra voluta dal tecnico., che ha avuto solo un guizzo negli ultimi secondi di gioco. Bravo, saggio e fine psicologo Gattuso comunque nel non sostituirlo dopo un evidente errore a metà ripresa. La differenza tra l’apporto di Kessie e quello del francese è ancora lampante.. Mentre la difesa offre valide alternative,, nel caso il tecnico calabrese voglia, in futuro, schierare le due punte. Ipotesi comunque ancora lontana dalla sua testa per questioni di equilibri. Troppo pochi oggi tre centrocampisti, in attesa anche del rientro di Montolivo, che mi sembra lontano se non addirittura da escludere, visto che appare ancora fuori dalle strategie dello staff tecnico. Bertolacci non riesce a raggiungere i livelli mostrati a Genova, mentre José Mauri, giocando poco, fatica a entrare nella miglior condizione.Se la situazione non cambia, Leonardo e Maldini dovranno operare con efficacia a gennaio.. Tifo per rivedere Ibra Supremacy con la maglia rossonera., oggi allo Zenit, centrocampista di eccellente qualità. Con questi due acquisti, sarebbe un Milan più completo, grazie a una rosa più forte e numerosa.