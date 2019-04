Rino Gattuso ha perso la pazienza dopo la sfida pareggiata dal suo Milan contro l'Udinese. E ha attaccato un giornalista che lo rimproverava su Bakayoko utilizzato fuori ruolo: "Abbiamo visto due partite diverse. Dove l'hai visto Bakayoko a sinistra? Una volta sola è andato a sinistra, c'hai il bicchiere di vino in mano quando vedi le partite. Non ha mai giocato a sinistra, tranne in un'occasione. Da mezzala ha fatto meglio rispetto alla partita contro la Sampdoria. Riguarderò la partita e se ho sbagliato ti chiederò scusa in conferenza venerdì".