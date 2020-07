Laè ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi? Ecco, il gioco gratuito che vi permette di vincere con le vostre intuizioni: basterà indovinare i pronostici sulle 6 partite selezionate ogni turno daper aggiudicarsi il montepremi. Scopriamo quindi tre dei 6 match selezionati per ilRiecco il suo Milan. A 411 giorni di distanza dall'addio ai rossoneri,. Un Milan guidato anche in panchina, tra difficoltà e soddisfazioni: fa ancora male, dalle parti di Milanello, la mancata qualificazione in Champions League per un solo punto. Dopo l'addio ai rossoneri, Rino è ripartito da Napoli e ora intende pianificare il mercato estivo insieme a De Laurentiis.: sempre titolare con il tecnico ai tempi del Milan, tornerà in rossonero a fine stagione dopo il prestito al PSV. Già a gennaio lo svizzero, prima del passaggio in Olanda, fu a un passo dall'approdo in Campania, quando la trattativa su una base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni saltò a causa della volontà rossonera, con Boban poco propenso a rafforzare una diretta concorrente. Al momento, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non si registrano contatti, ma il Napoli, su quella corsia, dovrà necessariamente rivoluzionare. Altro fedelissimo è senza dubbio: l'ivoriano piace tantissimo a Gattuso, che lo vede come possibile erede di Allan. I partenopei si sono mossi di recente, ma la prima offerta è stata insoddisfacente tanto per il ragazzo quanto per i rossoneri.Eccole, le famose partite di fine stagione che valgono 6 punti. La sfida di Marassi potrebbe non bastare ai ferraresi, reduci dal pesante 0-3 contro l'Udinese e ultimi a quota 19 punti. La zona salvezza, oggi, dista 9 punti.. Dalla ripresa post-lockdown, i rossoblu non hanno mai vinto: sbagliare domani sarebbe pericolosissimo.Non può dirsi tranquilla l'altra genovese: la Samp, nonostante i successi contro Lecce e Spal, è solamente a +4 sulla zona calda. L'Udinese, al contrario, arriva da sette punti nelle ultime tre: Gotti si affida a un ritrovato De Paul e a un Lasagna in forma super (5 gol nelle ultime 4).