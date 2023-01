Quest'oggi Gennaro Gattuso ha concluso ufficialmente la sua avventura al Valencia dopo la separazione consensuale annunciata nella giornata di lunedì. Queste le sue ultime parole: "La vita è così, grazie a tutti per la comprensione in questi 7 mesi assieme. Mi avete sempre dimostrato grande affetto al Mestalla. Amo il Valencia, col club abbiamo deciso in tranquillità e grande rispetto".