Milan, delusione derby: l'analisi con il nostro inviato Daniele Longo. Fate tutte le vostre domande! Pubblicato da Calciomercato.com su Lunedì 22 ottobre 2018

Già nella conferenza pre-partita si era intuito quanto. Il Milan ha finito, però, per lasciare pallino del gioco ai nerazzurri, disputando una partita con poco coraggio e voglia di vincere. Anche Gattuso è finito nel mirino della critica per i cambi e per una lettura della gara non convincente. I tifosi, nella nostra diretta Facebook, hanno chiesto lumi sul futuro del tecnico calabrese: