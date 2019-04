Anche nel giorno di Juve-Milan si parla del futuro di Gattuso. Ieri in conferenza stampa l'allenatore rossonero ha smentito di avere problemi con Leonardo, ma in realtà il rapporto tra i due non è mai decollato. Il suo sfogo di settimana scorsa è stato causato proprio da alcune tensioni con la dirigenza, che lo ha lasciato solo nei momenti di difficoltà come quello dopo il derby perso con l'Inter.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Gattuso non ha in mano altre offerte e non si sta muovendo per cercare una nuova panchina, ma sta riflettendo sul proprio futuro valutando la possibilità di lasciare il Milan a fine stagione, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.