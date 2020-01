Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, simbolo del Milan e idolo dei tifosi rossoneri per i suoi trascorsi, non ha chiuso a un possibile futuro all'Inter a chi gli ha chiesto se vivrebbe questa ipotesi come un tradimento.



“Sono un professionista, poi mi fermo e ragiono, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. La parola tradimento non è corretta, noi alleniamo, giochiamo, Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime poi non so cosa pensi la gente, non siamo tutti uguali”.