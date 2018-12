nel giro di soli sette mesi. Lo scorso 20 maggio dirigeva la sua 50esima e ultima partita in serie A (Udinese-Bologna), il 3 dicembre era su un anonimo campo di periferia a gestire i ragazzini di Vis Sezze-Samagor.. Ma, come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, c'è poi un'altra versione tutta da verificare:Era il 31' del secondo tempo e il 39enne Gavillucci decise di fermare la partita, poi vinta 2-0 dalla squadra allenata da Sarri. Il presidente blucerchiatoche ha fatto ricorso contro la dismissione, il primo grado di giudizio ha confermato la scelta dell'Aia e ora si vedrà cosa accadrà a metà gennaio davanti alla Corte d'appello federale), racconta: "Ha fatto quello che era suo dovere e in suo potere fare.La scelta di sospendere una partita è difficile, l'arbitro ha una pressione enorme. E quella decisione fu giusta.