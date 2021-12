Simon Kjaer ha vinto il "Premio Scirea" e a nome del centrale italiano alla premiazione del Golden Boy è intervenuto l'ad del Milan, Ivan Gazidis.



TALENTO E KJAER - "Grazie a nome di Simon e del Milan vi ringrazio per il premio, tutti conosciamo il lavoro di Simon come calciatore ma anche come uomo. Un riconoscimento davvero meritato ispirato ad un altro grande giocatore, un esempio per tutto come Scirea. Come club che crede tanto nel talento dei giovani vi ringrazio per la valorizzazione dei giovani talenti".