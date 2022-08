Il suo percorso alsotto la gestione del fondo, l'imminente closing e il passaggio di consegne con, ma anche il suo futuro nel club rossonero e il rapporto conL'amministratore delegato della squadra campione d'Italianon si sbilancia più di tanto sulla sua permanenza ("Quel che conta non è la mia persona ma il futuro del club"), ma rivendica la bontà del lavoro svolto in 4 anni nell'intervista concessa a Repubblica Affari e Finanza.. Più importante ancora della strategia è il modo di fare le cose. In Italia ho trovato un approccio molto gerarchico e formale: il presidente-proprietario decide e detta, gli altri eseguono. Io ho portato un diverso stile di leadership: una squadra eterogenea, persone con background differenti, in grado di confrontare idee e prendere decisioni comuni. La sfida era ridurre il monte stipendi e insieme migliorare le prestazioni.Per questo avevamo bisogno di uno staff tecnico innovativo e molto focalizzato sugli obiettivi, coraggioso e capace di reggere alle pressioni: non c’è altro business i cui risultati vengano testati e discussi due volte alla settimana", dichiara il manager sudafricano.Sulla scelta degli uomini dell'area tecnica: "Per individuare calciatori giovani e con grandi potenziali di crescita– in particolare la combinazione tra i due – hanno portato al Milan., totalefocalizzazione sul lavoro, senza un lamento né una polemica"., poi tramontata nell'estate 2020: "A Pioli avevo detto: ci saranno mille voci e speculazioni, ma quel che accadrà a fine anno dipenderà solo dalle tue performance. Certamente. Ma Pioli mi ha ascoltato, i risultati sono arrivati e la sua conferma è venuta naturale.".tra Elliott e RedBird: "Io sono il Ceo del Milan, siamo oggetto di questa trattativa che compete solo agli azionisti.Non conosco i dettagli del negoziato,Il fondo di Paul e Gordon Singer è stato un azionista solido in tempi difficili: avrebbe potuto stare fermo in attesa di un compratore e invece ha deciso di investire nella crescita.in questi anni".Sul nuovo stadio: ", capace di accogliere famiglie, donne, bambini e di generare nuovi ricavi. Dobbiamo investire per avere un nuovo stadio, i soldi sono lì, è un architrave del nostro progetto.per l’equilibrio finanziario di un solo club. Come ho detto resto ottimista su San Siro ma ovviamente dobbiamo avere anche un piano B".