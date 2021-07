Tra i tanti giocatori che rientreranno al Genoa dopo i rispettivi periodi di prestito ce n'è uno che sembra avere maggiori possibilità di restare in rossoblù.



In un'intervista concessa ieri al Secolo XIX, Davide Ballardini ha dichiarato che tutti i ragazzi che torneranno a Pegli verranno attentamente valutati durante l'estate. Ma uno, più di altri, attirerà su di sé lo sguardo vigile del tecnico romagnolo: "Mi incuriosisce in particolare Agudelo" ha confessato l'allenatore, lasciando intendere come per il trequartista colombiano possa essere arrivato il momento di mostrare il suo talento anche al Grifone dopo le esperienze con più ombre che luci vissute tra Fiorentina e Spezia.



Acquistato dal Genoa nell'estate di due anni fa, in rossoblù il 22enne sudamericano ha disputato appena 10 gare prima di essere girato in prestito ai viola nella seconda parte della stagione 2019-2020. In Toscana, tuttavia, le cose per lui non sono andate affatto meglio, tanto da collezionare la miseria di tre spezzoni di partita. Rientrato alla base lo scorso settembre, Agudelo è stato subito rigirato allo Spezia, contribuendo alla clamorosa salvezza della matricola levantina. Una buona annata non sufficiente, però, per spingere il club aquilotto ad esercitare l'opzione di riscatto nei suoi confronti.



Da ieri, quindi, il giovane colombiano è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. E chissà che questa volta non riesca a trovare anche quella fortuna mai avuto in precedenza.