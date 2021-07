Diverso negli uomini, simile nell'atteggiamento tattico.

Il Genoa che rivedremo in campo nella prossima stagione avrà un filo diretto con quello dell'ultimo campionato, poiché il suo schema di gioco principale sarà il medesimo adoperato nel torneo concluso con il miglior piazzamento dell'ultimo quinquennio.



A confermare le caratteristiche del suo Grifone è direttamente Davide Ballardini in persona che, ai taccuini del Secolo XIX, ha svelato parzialmente il volto della sua squadra: "Ripartiremo dal 3-4-2-1 ma lavoreremo anche sulla difesa a quattro. Abbiamo bisogno di giocatori di gamba e qualità".



Particolare attenzione verrà poi riservata ai molti giocatori che rientreranno a Pegli dai vari prestiti : "Li valuteremo tutti a Neustift - ha aggiunto Ballardini, ammettendo di aspettarsi grandi cose da un ragazzo nello specifico - in particolare mi incuriosisce Agudelo".



Qualche parola, infine, il tecnico romagnolo l'ha spesa anche per il ritorno del pubblico sugli spalti: "Bello riavere i tifosi allo stadio, a noi sono mancati tanto e non vedo l'ora di rivedere la Nord piena".