Sfumato ormai definitivamente il ritorno di Kevin Strootman, il Genoa continua a guardare in casa Olympique Marsiglia alla ricerca di possibili rinforzi.



Il nome nuovo accostato ai rossoblù nelle ultime ore è quello di ​Nemanja Radonjic, attaccante esterno classe 1996.



Transitato giovanissimo anche nei vivai di Empoli e Roma, senza però mai debuttare in prima squadra, Radonjic ha trascorso la seconda parte dell'ultima stagione in prestito all'Hertha Berlino. Al suo attivo ha anche 22 presenze e quattro reti con la nazionale della Serbia.