L’ex amministratore delegato di Telecom Italia Amos Genish – che ha guidato la compagnia telefonica fino a tre anni fa – ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica a proposito della vicenda TIM e di tutto quello che le ruota attorno: "A leggere i numeri, la situazione dei conti è critica, ma con il giusto management e nuovi investimenti sul digitale, TIM si può ancora rilanciare. Sono convinto che Pietro Labriola (nuovo Dg dopo le dimissioni di Gubitosi, ndr) abbia le caratteristiche giuste per costruire una squadra di manager forte, fermare l’emorragia di ricavi e margini,Non si vendono asset quando sei in una posizione di debolezza, perché il prezzo che riesci a spuntare sarà comunque ingeneroso», ha esordito il manager israeliano.Sulle voci relative al fondo Kkr, Genish precisa: «Quella di Kkr non è un’offerta ma una manifestazione di interesse, che richiede una due diligence su un’azienda quotata e arriva a sorpresa sul tavolo del CdA solo dopo che l’AD Luigi Gubitosi aveva ricevuto segnali di sfiducia e dopo che era già stato convocato un board per discuterne«Gubitosi – ha aggiunto – h. Conosco i vertici di DAZN, e ora che c’è un nuovo management sono certo che si siederanno a un tavolo per rinegoziare su altre basi i termini dell’accordo».Sugli 11 miliardi dell’offerta: «Credo che Telecom abbia tanto potenziale e asset unici e irripetibili da valorizzare. Ma per creare valore ci vuole tempo. Se TIM nei nove mesi non avesse avuto quei risultati, nessun fondo avrebbe osato farsi avanti con un’offerta di quel tipo a un prezzo così basso. Inoltre dubito che la proposta sia nell’interesse del Paese, dei dipendenti e di tutti gli azionisti. Se Kkr per massimizzare la leva caricasse il gruppo di debiti, paura già condivisa dalle agenzie di rating tra cui Fitch, i primi a rischiare sarebbero i dipendenti, e mi creda in TIM ci sono ottime persone»., a pagare un dividendo che con gli investimenti che deve fare sul 5g e sulle reti non si può permettere», ha aggiunto Genish a proposito del fondo che in Serie A controlla il Milan.