Quando era appena arrivato ed era ancora un "oggetto misterioso", Diego Maradona lo vide giocare e disse che gli sarebbe piaciuto averlo con lui nel Napoli dei sogni. Adesso, sette anni e molti gol dopo Dries Mertens ha quasi raggiunto il Pibe nelle statistiche azzurre: sono 115 i gol dell'esterno belga segnati sotto al Vesuvio. Solo uno in meno rispetto al leggendario numero 10 del Napoli. Nella sfida di domani in Champions League "Ciro", come lo chiamano i suoi tifosi, ha l'occasione di uno storico sorpasso. Il Napoli gioca in trasferta contro il Genk, che all'esordio ha incassato ben sei reti dal Salisburgo. Mertens è al ballottaggio con Milik per un posto da titolare nella gara di domani sera, ma gli analisti lo lanciano comunque verso il record: la rete dell'aggancio a Diego si gioca a 1,88, la doppietta del sorpasso vale 5,50.