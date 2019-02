Test amichevole contro il Campomorone Sant’Olcese per il Genoa. Come si legge sul report ufficiale, “nella prima frazione il mattatore è stato Pandev, autore di una tripletta. A segno anche Dalmonte e, per il Campomorone Sant’Olcese, Curabba per il parziale di 4-1 all’intervallo. Nella ripresa è andato a segno quattro volte Kouamè, tre Sanabria, due Bessa, una Zukanovic, Lazovic e Lerager”.