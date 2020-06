Guai grossi in vista per una quindicina di tifosi del Genoa. La Procura della Repubblica di Genova avrebbe iscritto i nomi di un nutrito gruppo di abituali frequentatori della Gradinata Nord nel registro degli indagati per una lunga serie di ipotesi di reato. Secondo gli inquirenti i sostenitori rossoblù in questione avrebbero messo in piedi fin dal 2004 una vera e propria associazione a delinquere compiendo all'interno e nelle immediate vicinanze del Luigi Ferraris atti sistematici di estorsione, violenza privata e intestazioni fittizie, arrivando a minacciare giocatori, dirigenti ed altri tifosi del Genoa. Il gruppo, del quale farebbero parte anche pregiudicati vicini all'ndrangheta, avrebbe ricattato più volte l'ex tecnico Gian Piero Gasperini ed estorto negli anni al presidente Enrico Preziosi soldi e benefici vari in cambio della 'pace' in gradinata. Lo riferisce Primocanale.