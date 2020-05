Il presidente del Genoa,, è intervenuto ieri sera in diretta negli studi di Telelombardia per parlare della ripartenza del calcio italiano, ufficialmente fissata per il prossimo 13 giugno: “- ha dichiarato Preziosi - Noi abbiamo un calendario con otto partite in casa, anche se non esiste più il fattore campo. A San Siro è stato strano, senza tifosi. Anche i giocatori dovranno abituarsi per non essere influenzati da questo nuovo clima”.Tra le ipotesi sul tavolo per terminare la stagione resta viva quella di ricorrere a playoff e playout in caso di nuovo stop del campionato. Proposto che Preziosi boccia per l'ennesima volta: ". In caso di stop non credo possa essere considerato un giocatore di legno e uno di sangue. Bisogna regolamentare l’eventuale stop. Non è vero che litighiamo sempre, ognuno ha una posizione diversa anche a seconda della classifica che occupa. È un fatto naturale. Io dico solamente che noi siamo una Lega con diverse sfaccettature. Mettere tutti insieme non è facile. Io sono sempre stato per giocare, iIl numero uno rossoblù ha poi affrontato la questione degli stipendi arretrati che i suoi tesserati non avrebbero più ricevuto dallo scorso gennaio: "Ho parlato oggi coi ragazzi a Genova, non ho mai avuto discussioni con i giocatori e in 35 anni ne ho avuti tanti., infatti neanche voi l’avete saputo.“.Una battuta, infine, sulla questione dei contratti in scadenza il 30 giugno: