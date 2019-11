Il 2019 non è stato fin qui un anno memorabile per il Genoa.



Lo sanno bene i tifosi rossoblù che lo scorso maggio hanno dovuto tribolare fino all'ultimo secondo di campionato per avere la certezza della permanenza nella massima categoria. Una salvezza acciuffata per i capelli grazie ad uno scialbo 0-0 in quel di Firenze che ha messo a repentaglio le coronarie di molti sostenitori del club più antico d'Italia.



Con l'inizio della nuova stagione il trend per il Grifone non è però cambiato di molto, come dimostra il terzultimo posto in classifica, in coabitazione con i cugini della Sampdoria, in cui attualmente risiede la squadra.



Un andamento in linea con quello dei mesi precedenti, ulteriormente testimoniato da una speciale graduatoria. Se si sommano i risultati delle 17 squadre presenti in Serie A sia nella passata stagione che in quella attuale, escludendo quindi retrocesse e neopromosse, il Genoa risulta quella che ha fatto meno punti di tutti da gennaio ad oggi. In 31 incontri disputati i rossoblù hanno raccolto la miseria di 27 punti, ben quattro in meno di Fiorentina e Sassuolo, con gli emiliani che oltretutto hanno ancora una gara da recuperare. Il magro bottino è frutto di appena 5 vittorie (meno di chiunque altro), 12 pareggi e ben 14 sconfitte.



Non solo. In questo stesso arco di tempo il Grifone risulta essere anche il peggior attacco, con appena 28 reti all'attivo, meno di una ad incontro. Una statistica che lo vede superato addirittura anche dall'Empoli, che nonostante abbia giocato solo i 19 turni del girone di ritorno del passato torneo è comunque riuscita a segnare un gol in più di Criscito e compagni.