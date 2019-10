Non ci sarà nessun tutor ad affiancare Thiago Motta alla guida del Genoa.



L'ipotesi ventilata nei giorni scorsi che il neotecnico rossoblù, ancora privo della licenza UEFA per allenare in prima persona club di Serie A, potesse essere affiancato da un collega in regola con le normative vigenti non si verificherà. Grazie ad una deroga concessa dalla Federcalcio, in virtù del fatto che Thiago Motta sta già frequentando il supercorso di Coverciano che lo porterà il prossimo luglio a conseguire il tesserino per allenare, l'ex centrocampista del Grifone potrà sedersi in panchina senza l'appoggio di nessun altro.



Ad ogni modo Roberto Murgita, indicato inizialmente come il possibile tutor di Motta, sarà ugualmente al suo fianco ma solo nelle vesti di allenatore in seconda.