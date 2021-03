Nel giorno del 29° anniversario dell'impresa di Anfield Road, quando il Genoa divenne la prima squadra italiana a vincere in casa del Liverpool,uno degli eroi di quella magica serata di Coppa Uefa, ha voluto ricordarla a modo suo tributato ai tifosi rossoblù una dedica speciale da proprio profilo Instagram: ​- ha scritto l'ex attaccante uruguaiano -vivono nel mio cuore e sono parte della mia vita. Ricordo bene come si facevano sentire, prima squadra italiana a vincere ad Anfield ,allá fine applausi per tutto il GENOA, applausi di tutto lo stadio. Grazie a miei Compagni di squadra, al míster ¡Bagnoli! E tutto il popolo GENOANO.Gli anni passano, i ricordi restano. E non si possono cancellare.