Altro guaio fisico per Francesco Cassata.

Tornato in campo due settimane fa, dopo quasi sette mesi di lontananza dal terreno di gioco, il centrocampista del Genoa è incappato nell'ennesimo problema della sua tribolatissima stagione.



Il 23enne spezzino, secondo quanto riporta il sito ufficiale della società ligure, è rimasto infatti vittima di un trauma contusivo alla coscia sinistra. Un guaio certamente minore rispetto al problema muscolare accusato in precedenza ma che ad ogni modo gli farà saltare quasi certamente la trasferta di Parma di venerdì sera.