Una dichiarazione d'intenti a lunga scadenza: è quella comparsa sul sito ufficiale della 777 Partners relativa alla gestione societarie del Genoa, il club di cui da oltre un anno la holding statunitense ha acquisito la proprietà: "Abbiamo assunto tale responsabilità con in testa il nostro orizzonte di permanent capital - si legge nel comunicato - e per questo intendiamo sviluppare il Genoa su più generazioni. 777 Partners già beneficia di competenze operative e specializzate nel settore della tecnologia dei media e degli sport, e per questo abbiamo implementato i nostri strumenti software per migliorare le operazioni quotidiane. La fase successiva sarà l’evoluzione di questa tecnologia per trasformare il modo di vivere il Genoa da parte dei suoi tifosi e migliorare i risultati di campo".